Milano accantona 100 milioni per coprire il possibile buco di bilancio di Fondazione Milano-Cortina
Il Comune di Milano ha messo da parte 100 milioni di euro per coprire eventuali discrepanze nel bilancio della Fondazione Milano-Cortina. La cifra è stata riservata in vista di possibili problemi finanziari legati alla gestione della Fondazione, senza che siano ancora stati definiti dettagli specifici sulle cause o sulle conseguenze. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.
Il Comune di Milano ha accantonato 100 milioni di euro per un eventuale buco nel bilancio finale di Fondazione Milano-Cortina. La notizia ha scatenato diverse polemiche, pur essendo prevista nei regolamenti per la candidatura ai giochi e avendo votato l'accantonamento all'unanimità nel 2022.🔗 Leggi su Fanpage.it
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