Milano accantona 100 milioni per coprire il possibile buco di bilancio di Fondazione Milano-Cortina

Il Comune di Milano ha messo da parte 100 milioni di euro per coprire eventuali discrepanze nel bilancio della Fondazione Milano-Cortina. La cifra è stata riservata in vista di possibili problemi finanziari legati alla gestione della Fondazione, senza che siano ancora stati definiti dettagli specifici sulle cause o sulle conseguenze. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

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