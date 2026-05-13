Milano accantona 100 milioni per coprire il possibile buco di bilancio di Fondazione Milano-Cortina

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Milano ha messo da parte 100 milioni di euro per coprire eventuali discrepanze nel bilancio della Fondazione Milano-Cortina. La cifra è stata riservata in vista di possibili problemi finanziari legati alla gestione della Fondazione, senza che siano ancora stati definiti dettagli specifici sulle cause o sulle conseguenze. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Milano ha accantonato 100 milioni di euro per un eventuale buco nel bilancio finale di Fondazione Milano-Cortina. La notizia ha scatenato diverse polemiche, pur essendo prevista nei regolamenti per la candidatura ai giochi e avendo votato l'accantonamento all'unanimità nel 2022.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Olimpiadi, altro che a costo zero: il Cio rifiuta l’aiutino da 100 milioni per coprire il buco della Fondazione Milano-Cortina. “Dato già abbastanza”, dice Losanna

Leggi anche: Olimpiadi, buco di bilancio da 310 milioni per Fondazione Milano-Cortina. Che chiede a Lombardia e Veneto di ripianare

Argomenti più discussi: Extracosti Santa Giulia, contratto di lavoro, contributo olimpico e investimenti: le variazioni di bilancio decise dalla giunta; L'allarme buco olimpico: 100 milioni per il Comune.

fondazione milano cortina milano accantona 100 milioniMilano accantona 100 milioni per coprire il possibile buco di bilancio di Fondazione Milano-CortinaIl Comune di Milano ha accantonato 100 milioni di euro per un eventuale buco nel bilancio finale di Fondazione Milano-Cortina ... fanpage.it

fondazione milano cortina milano accantona 100 milioniExtracosti Olimpiadi, il Comune di Milano prepara la rete di sicurezza: accantonati 100 milioniPalazzo Marino e Regione Lombardia hanno messo da parte risorse per eventuali squilibri della Fondazione. Ma il quadro definitivo si chiarirà solo a fine 2026 ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web