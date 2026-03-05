A Milano, quattro minorenni sono stati arrestati con l’accusa di aver preso parte a un tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi hanno prima aggredito due ventenni con calci e pugni, poi hanno sferrato coltellate ai loro danni. L’intero episodio si è verificato nel centro della città, lasciando senza parole chi era presente. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ciò che avrebbe scaturito l'aggressione nei confronti delle vittime, due ventenni arrivati da Chiavenna per trascorrere la serata nel capoluogo lombardo, sarebbe stata una fase considerata offensiva Il giovane che aveva pronunciato la frase è stato preso a calci e pugni. Poi le 'attenzioni' del gruppo si sono rivesrate sull'amico intervenuto in sua difesa: prima gli hanno spruzzato spray al peperoncino, poi due coltellate. Nonostante la vittima fosse a terra esanime e in una pozza di sangue, l'aggressione non si è fermata tra calci e pugni al corpo Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, calci e pugni poi le coltellate: quattro ragazzini arrestati per tentato omicidio

