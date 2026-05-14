Un poliziotto fuori servizio è intervenuto per fermare un gruppo di persone che stava aggredendo un giovane in strada. Secondo quanto riferito, l'agente è riuscito a bloccare il branco e a mettere fine all'aggressione. Quando il ragazzo ha tentato di recuperare il telefono caduto durante la colluttazione, alcuni componenti del gruppo hanno tentato di impedirglielo. L'intervento dell'agente ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

? Punti chiave Come ha fatto un agente fuori servizio a fermare il branco?. Cosa è successo quando il ragazzo ha cercato di recuperare il telefono?. Chi sono le due minorenni coinvolte nella rapina di via Zara?. Perché gli aggressori hanno abbandonato il cellulare durante la fuga?.? In Breve Aggredito venticinquenne cinese tra via Nazario Sauro e viale Zara alle 1:30.. Tre arrestati per rapina: due cubani di 20 e 33 anni e un peruviano di 33.. Due minorenne di 17 anni indagate per furto e ricettazione nella zona di viale Zara.. Vittima ricoverata al Fatebenefratelli con prognosi di tre giorni per ferite alla testa.. Nella notte tra lunedì e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, poliziotto ferma il branco che aggredisce un giovane

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