Nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, un ragazzo di 20 anni è stato aggredito da circa dieci persone in via Vigevano. L’aggressione ha provocato ferite gravi al giovane, che è stato soccorso dai soccorritori sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’accaduto. Non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle motivazioni dietro l’aggressione.

Un ventenne è stato gravemente ferito da un gruppo di circa dieci individui nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, in via Vigevano a Milano. L’aggressione, avvenuta intorno all’una e mezza del mattino nella zona di Porta Genova, è scaturita dopo il fallimento di un tentativo di rapina ai danni di una giovane donna. Il giovane vittima, uscito da un locale poco prima dell’episodio, è stato intercettato dal branco che ha posto una domanda apparentemente priva di senso logico: gli è stato chiesto se risiedesse in via Gola. Dopo la conferma verbale del ragazzo, la tensione si è trasformata immediatamente in violenza fisica, partendo con uno schiaffo per poi degenerare in una coltellata inferta al costato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, ferito un 20enne: branco impazzito aggredisce un ragazzo

Milano, 22enne rapinato e accoltellato in Corso Como: resterà invalido. Arrestati 5 ragazzi

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