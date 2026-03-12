A Afragola, tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver preso di mira un giovane disabile, sottoponendolo a violenze, umiliazioni e minacce per diversi mesi. Le autorità hanno fermato gli individui coinvolti che, secondo quanto emerso, facevano parte di un gruppo che tormentava il ragazzo. La vicenda sta attirando l’attenzione della comunità locale.

Che cosa è successo ad Afragola e perché il caso sta sconvolgendo la comunità. Un incubo durato mesi, fatto di violenze, umiliazioni e minacce. Ad Afragola, in provincia di Napoli, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati ai danni di un giovane affetto da disabilità. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Afragola su ordine del GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura di Aversa. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo sarebbe stato preso di mira da un gruppo che, approfittando della sua fragilità, lo avrebbe costretto a subire atti sessuali e violenze ripetute. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Abusi su un giovane disabile ad Afragola: tre arresti per il “branco” che lo tormentava da mesi

Articoli correlati

Afragola. Abusi sessuali e sigarette spente addosso: così il branco violentava il giovane disabileTre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Afragola con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati...

Afragola: 3 arresti per stupro di gruppo su giovane disabileStamattina, nelle strade di Afragola, l’azione dei carabinieri ha portato all’arresto immediato di tre individui accusati di violenza sessuale di...

Una raccolta di contenuti su Abusi su un giovane disabile ad...

Temi più discussi: Violentato al capolinea del tram un 17enne, aggredito dopo essersi addormentato, di notte, sul mezzo; Firenze, un 17enne si addormenta sul tram: trascinato fuori e violentato; Firenze, trascinato fuori dal tram in viale Guidoni e violentato: la notte da incubo di un ragazzo 17enne; Droga e abusi, il dramma di una 15enne: giovane condannato a 9 anni e 3 mesi.

Orrore ad Afragola: abusi e torture su un giovane disabile, tre arrestiI Carabinieri della Stazione di Afragola hanno arrestato questa mattina tre persone, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ... cronachedellacampania.it

Violenza sessuale di gruppo su un giovane disabile: per mesi vittima di abusi e insultiUna lunga scia di abusi e umiliazioni durata mesi, consumata ai danni di un giovane con disabilità. Per questo tre persone sono state arrestate in provincia di Napoli con l’accusa ... leggo.it

#Roma 10 agenti della Polizia Penitenziaria indagati per presunti abusi, pestaggi e aggressioni, avvenuti tra febbraio e novembre del 2025 nel carcere minorile di Casal del Marmo. Nell'inchiesta si ipotizzano torture e lesioni. (Immagini di repertorio) Fausto B - facebook.com facebook

Lo chef danese René Redzepi ha lasciato Noma, il celebre ristorante nordico che ha cofondato, dopo aver ammesso anni di abusi e aggressioni fisiche sui dipendenti. x.com