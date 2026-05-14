A Milano Marittima, si è assistito a diverse discussioni sulla gestione e lo sviluppo del centro, anche in seguito a un'iniziativa che ha portato nuovi frequentatori nella zona. La questione ha attirato l'attenzione di residenti e visitatori, sollevando opinioni contrastanti sui cambiamenti apportati. Alcuni sottolineano come la località non richieda ulteriori polemiche, preferendo un atteggiamento più tranquillo e orientato alla convivenza.

"Dispiace vedere come, anche davanti a un’iniziativa che ha portato nel centro di Milano Marittima migliaia di persone senza episodi di degrado, disordine o criticità, qualcuno continui ad alimentare polemiche invece di riconoscere il lavoro svolto da volontari, professionisti e operatori del territorio". Continuano le polemiche legate agli eventi organizzati dalla Pro loco di Milano Marittima per Pasqua. La ’ Pasqua diffusa ’, primo appuntamento della rassegna ’Milano Marittima - Naturalmente Iconica’, aveva portato nel cuore della località un palco sotto cui si erano radunate molte persone, tra musica e ballo. Tanti però avevano criticato l’iniziativa, puntando il dito contro la "discoteca a cielo aperto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Milano Marittima non ha bisogno di discussioni continue"

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Ah ho capito, invece di discutere lei è un altro che si crede un fenomeno e pensa di fare battute ad effetto. Comunque anch'io da ragazzo andavo a Milano Marittima ma non necessariamente vorrei una casa sopra il Pineta. Quanto all'uscita dall'Euro non l'ho x.com

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