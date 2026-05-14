Milano incendio in uno showroom con tre ragazzi morti | chiesti tre ergastoli Attesa per la sentenza

A Milano si è verificato un grave incendio in uno showroom che ha causato la morte di tre giovani. Le autorità hanno avviato un procedimento giudiziario e sono stati chiesti tre ergastoli durante l’udienza. La sentenza della Corte d’Assise è prevista per il primo pomeriggio e rappresenta il momento conclusivo di un processo che ha coinvolto diverse persone. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine, che continuano a seguire da vicino gli sviluppi.

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Milano, 14 maggio 2026 – È attesa per il primo pomeriggio di oggi la sentenza della Corte d'Assise di Milano nel processo a carico dei tre imputati, tra esecutore materiale e mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre del 2024 in un magazzino-showroom di via Cantoni a Milano, in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Nella scorsa udienza di un mese fa il pm Luigi Luzi, a seguito delle indagini dei carabinieri, ha chiesto tre condanne all'ergastolo, con isolamento diurno per 6 mesi. I giudici sono entrati in camera di consiglio, indicando che il verdetto è previsto verso le 15. La lettera dalla Cina e il processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, incendio in uno showroom con tre ragazzi morti: chiesti tre ergastoli. Attesa per la sentenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano, incendio in uno showroom con tre ragazzi morti: il pm chiede tre ergastoliMilano, 15 aprile 2026 – Tre condanne all'ergastolo, con isolamento diurno per 6 mesi. Milano, con la Porsche si schiantano contro delle auto in sosta: tre ragazzi feriti, uno è graveÈ di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba (intorno alle ore 6. Temi più discussi: Incendio nel Milanese, fiamme e fumo da una fabbrica abbandonata; Incendio in un condominio a Bolzano: 83 evacuati e sette persone in ospedale; Bolzano, motorini in fiamme: evacuati 83 inquilini di un condominio; Terribile incendio nella notte in un condominio: evacuate oltre 80 persone, 7 finiscono in ospedale. Le fiamme risalgono fino al terzo piano. Marco MENGHINI (@Marco68M) / Posts and Replies x.com Milano, incendio in uno showroom con tre ragazzi morti: chiesti tre ergastoli. Attesa per la sentenzaIl rogo è avvenuto nel settembre 2024, il movente sarebbe stato un debito da 40mila euro che il proprietario del magazzino avrebbe avuto nei confronti dei mandanti. Le vittime erano sue ospiti, dormiv ... ilgiorno.it Milano, incendio in uno showroom con tre ragazzi morti: il pm chiede tre ergastoliMilano, 15 aprile 2026 – Tre condanne all'ergastolo, con isolamento diurno per 6 mesi. È quanto ha chiesto il pm di Milano Luigi Luzi per i tre imputati, tra esecutore materiale e mandanti, per il ... ilgiorno.it