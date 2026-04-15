Milano incendio in uno showroom con tre ragazzi morti | il pm chiede tre ergastoli

Da ilgiorno.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, un incendio in uno showroom ha provocato la morte di tre ragazzi. Il pubblico ministero ha richiesto tre ergastoli, con l’aggiunta di sei mesi di isolamento diurno. L’incidente si è verificato il 15 aprile 2026 e ha portato alla chiusura delle indagini. Le autorità giudiziarie stanno procedendo con l’iter legale contro i presunti responsabili dell’incendio.

Milano, 15 aprile 2026 – Tre condanne all'ergastolo, con isolamento diurno per 6 mesi. È quanto ha chiesto il pm di Milano Luigi Luzi per i tre imputati, tra esecutore materiale e mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre del 2024 in un magazzino-showroom di via Cantoni a Milano, in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne.  Parti civili, davanti alla Corte d'Assise di Milano (giudici togati Antonella Bertoja e Sofia Fioretta), i familiari delle giovani vittime. https:www.ilgiorno.itmilanocronacatre-morti-nellincendio-la-denuncia-dei-titolari-minacce-da-un-uomo-per-avere-20mila-euro-4dc446a9 Le giovani vittime.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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