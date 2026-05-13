Fincantieri vola | ordini record a 74 miliardi nel primo trimestre

Nel primo trimestre, il settore navale ha segnato ordini per un valore complessivo di 74 miliardi di euro, un record rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, i ricavi del periodo risultano in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche se gli ordini sono aumentati. Tra le domande che si pongono, ci sono le ragioni di una crescita del 43% nel settore Underwater e le cause di questa discrepanza tra ordini e ricavi.

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? Domande chiave Come può il settore Underwater registrare una crescita del 43%? Perché i ricavi del trimestre sembrano calare nonostante gli ordini record? Quali nuovi contratti con la U.S. Navy garantiscono visibilità fino al 2039? Come influenzerà il nuovo debito la redditività dei cantieri di Monfalcone??? In Breve Ebitda trimestrale a 159 milioni con margine salito al 7,4% rispetto al 6,5%. Ricavi comparto crociere a 1,220 miliardi con crescita del 16,8% nel trimestre. Settore Underwater in .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fincantieri vola: ordini record a 74 miliardi nel primo trimestre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Enel vola con l’estero: utile a 1,9 miliardi nel primo trimestre? Punti chiave Come influisce la tassazione più elevata sui margini di Enel? Quali mercati esteri hanno garantito la crescita dell'utile trimestrale?... Eni vola nel primo trimestre: utile a 1,3 miliardi batte le attese? Cosa sapere Eni registra utile di 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre 2026. Argomenti più discussi: Fincantieri alza le stime per il 2026. Portafoglio ordini record e consegne fino al 2039; Fincantieri alza la guidance 2026, ordini oltre 11 miliardi euro e backlog record. Fincantieri alza le stime per il 2026. Portafoglio ordini record e consegne fino al 2039Fincantieri apre il 2026 con una performance commerciale da record e con un miglioramento della redditività che porta il gruppo a rivedere al rialzo la guidance per l’intero esercizio. Il Consiglio di ... formiche.net Com’è andato l’inizio 2026 per FincantieriIl gruppo navale di Trieste ha archiviato il primo trimestre dell’anno con ordini record, ricavi in calo del 10% e balzo della marginalità. startmag.it