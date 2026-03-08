Barolo e Timorasso a Milano | quando il grande vino piemontese conquista la città

Il 22 marzo 2026, a Milano, Palazzo Bovara sarà il teatro della quinta edizione di un evento dedicato al vino piemontese. Durante la giornata, saranno presentati e degustati vini come Barolo e Timorasso, provenienti da produttori della regione. L’appuntamento si rivolge a appassionati e operatori del settore, offrendo l’opportunità di assaporare e conoscere meglio queste eccellenze.

Il 22 marzo 2026, Palazzo Bovara ospita la quinta edizione di un evento che trasforma la degustazione in un atto culturale. Due territori, due identità, un'unica visione dell'eccellenza italiana. Un palazzo storico si veste di vite e uve. C'è qualcosa di profondamente evocativo nell'idea di portare le colline dentro una città. Domenica 22 marzo 2026, le sale di Palazzo Bovara — uno degli edifici neoclassici più eleganti di Corso Venezia, nel cuore di Milano — si trasformeranno in un paesaggio sensoriale fatto di profumi, colori e sapori delle Langhe e dei Colli Tortonesi. Sarà la quinta edizione di un appuntamento che, anno dopo anno, ha saputo costruire un ponte inatteso e necessario tra due mondi che si appartengono: la campagna produttrice e la metropoli consumatrice.