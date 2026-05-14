Milano e il buco delle Olimpiadi | Sala rivela quanto dovrà pagare davvero il Comune

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Milano ha annunciato che il Comune potrebbe dover contribuire con circa 25 milioni di euro per coprire i costi della Fondazione Milano Cortina legati alle Olimpiadi invernali. Tuttavia, non è ancora certa l’effettiva cifra che dovrà essere versata, e la decisione finale dipenderà dalle valutazioni ufficiali. La questione riguarda i costi sostenuti dalla città in relazione ai Giochi.

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Milano potrebbe dover versare circa 25 milioni di euro per “coprire” i conti della Fondazione Milano Cortina, ma è presto per stabilirlo. Si potrà sapere a fine anno, con la chiusura del bilancio. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala mercoledì sera a margine dell'inaugurazione della Cittadella degli.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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