Emiliano Sala il Cardiff perde la causa e dovrà pagare 480 mila euro al Nantes

Il 21 gennaio 2019, Emiliano Sala scomparve nelle acque della Manica durante il volo da Nantes a Cardiff, dove avrebbe iniziato a giocare in Premier League. Il relitto dell’aereo, un Piper mono-motore, fu ritrovato il 4 febbraio a 68 metri di profondità. Circa sette anni dopo, il Cardiff ha perso una causa legale e dovrà versare 480 mila euro al Nantes.

Circa sette anni fa, il 21 gennaio 2019, Emiliano Sala sparì nelle acque della Manica. Il relitto del piccolo Piper mono-motore che lo portava da Nantes a Cardiff, dove era atteso per esordire in Premier League, fu ritrovato il 4 febbraio a 68 metri di profondità. Il 7 febbraio venne recuperato l’unico copro presente all’interno della carlinga: il calciatore argentino di origini italiane, 28 anni, che nel 2017 era l’attaccante argentino più prolifico al mondo dietro solo a Messi. E che Roberto Mancini aveva messo in lista per una eventuale convocazione da oriundo in Nazionale. Il Cardiff che aveva acquistato l’attaccante argentino per 17 milioni fece causa al club francese per 120 milioni di euro dopo aver fatto calcolare ai suoi esperti la perdita di reddito subita a causa del mancato utilizzo del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Emiliano Sala, il Cardiff perde la causa e dovrà pagare 480 mila euro al Nantes Articoli correlati Morte di Emiliano Sala, il Cardiff perde la causa: dovrà pagare 480 mila euro al NantesLa sentenza del Tribunale è arrivata a sette anni di distanza dal decesso del calciatore nella sciagura aerea. Emiliano Sala, svolta nel caso tra Cardiff City e Nantes: sentenza attesa lunedì. Cosa succederà a 7 anni dalla morte dell’argentinoJuventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto.