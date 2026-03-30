Morte di Emiliano Sala il Cardiff perde la causa | dovrà pagare 480 mila euro al Nantes

Dopo sette anni dalla morte del calciatore in un incidente aereo, il Tribunale ha stabilito che il Cardiff deve pagare 480 mila euro al Nantes. La decisione arriva in seguito a una causa legale tra le due società sportivo. La sentenza si riferisce a una questione riguardante un pagamento dovuto, e la cifra stabilita rappresenta l'importo previsto dalla sentenza.

La sentenza del Tribunale è arrivata a sette anni di distanza dal decesso del calciatore nella sciagura aerea. Il club gallese aveva presentato istanza di risarcimento di oltre 120 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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