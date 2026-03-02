Nitto Santapaola morto il boss di Cosa Nostra ritenuto uno dei mandanti della strage di Capaci | aveva 87 anni

È morto oggi nel carcere di Opera a Milano Nitto Santapaola, considerato tra i principali boss di Cosa Nostra e ritenuto uno dei mandanti della strage di Capaci. Santapaola aveva 87 anni ed era sotto il regime di carcere duro 41bis. La sua morte è avvenuta mentre era detenuto in carcere.

È morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L'arresto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza. Chi era Nitto Santapaola Santapaola è stato il volto imprenditoriale e sanguinario di Cosa Nostra a Catania. Soprannominato "il cacciatore", ha trasformato la mafia etnea in una holding capace di dialogare con i colletti bianchi e l'alta borghesia, pur mantenendo un'alleanza di ferro con i Corleonesi di Totò Riina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

