Sal Da Vinci ha confermato di aver avuto una breve telefonata con la premier Meloni, della durata di circa 30 secondi. Durante l’incontro telefonico, non gli è stata richiesta la canzone

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci per fargli i complimenti per la vittoria di Sanremo. Lo ha confermato lo stesso cantante, spiegando che la telefonata è durata appena "30 secondi". La premier però, ha chiarito, non gli ha chiesto di poter usare la sua Per sempre sì come colonna sonora per la campagna a sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia. Sal Da Vinci conferma la telefonata con Giorgia Meloni La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "mi ha chiamato facendomi i complimenti per la vittoria a Sanremo ed è finita lì".

© Virgilio.it - Sal Da Vinci conferma la telefonata con Meloni: "Durata 30 secondi, ma 'Per sempre sì' non me l'ha chiesta"

"Giorgia Meloni non mi ha chiesto di usare 'Per Sempre Sì' per il Referendum. Mi ha fatto i complimenti e la telefonata è durata 30 secondi": Sal Da Vinci fa chiarezza

La telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci c'è stata.

