A Milano, quasi la metà del reddito di molte famiglie viene dedicata all’affitto delle abitazioni, un dato che evidenzia la pressione economica sulla popolazione locale. La percentuale si attesta al 47%, lasciando poche risorse per le spese quotidiane e altri bisogni. Questa situazione solleva interrogativi sulla sostenibilità delle spese abitative e sulle possibili strategie adottate dalle famiglie per far fronte ai costi elevati nel mercato immobiliare cittadino.

? Domande chiave Come può una famiglia sopravvivere spendendo quasi metà dello stipendio?. Quali strategie possono proteggere la fascia grigia dai prezzi folli?. Perché l'Italia ha così poche case pubbliche rispetto al Nord Europa?. Come può il capitale privato finanziare quartieri senza creare speculazione?.? In Breve Soglia sostenibilità superata quando le spese per l'alloggio eccedono il 30% del reddito.. Piano Casa punta al recupero di 60mila unità di edilizia residenziale pubblica.. L'Italia dispone solo del 4% di alloggi pubblici rispetto a Svezia e Austria.. Investimenti CDP da 1,5 miliardi hanno generato oltre 5 miliardi di capitale complessivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, affitti al limite: il 47% del reddito finisce nelle case

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