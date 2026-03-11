In Lombardia il reddito non dà un tetto Vuoto il 20% delle case | è l’effetto degli affitti brevi

In Lombardia, il mercato immobiliare presenta una situazione insolita: il 20% delle case rimane vuoto, mentre gli affitti continuano a salire e le abitazioni sono difficili da trovare anche per chi ha un lavoro. Questa realtà riguarda sia le zone centrali sia quelle periferiche, creando una discrepanza tra domanda e offerta immobiliare. La questione si lega all’aumento dei canoni e alla diffusione degli affitti brevi.

Milano, 10 marzo 2026 – Affitti sempre più cari, case che non si trovano neanche per chi ha un lavoro, ma 20 abitazioni su 100, in Lombardia, sono vuote. Un dato, quello che arriva dal censimento dell'Istat sulle abitazioni, che fotografa un mercato immobiliare cristallizzato, in cui domanda e offerta faticano ad incontrarsi, per vari motivi: da una parte, c'è la paura della morosità da parte dei proprietari di casa, oltre che il timore di non riuscire a tornare in possesso del proprio appartamento in caso di necessità; dall'altro c'è sicuramente la redditività degli affitti brevi rispetto a quelli lunghi, opzione che costa un po' di lavoro, ma che viene ripagata dalla maggiore certezza dei tempi e dei modi di rilascio dell'appartamento a favore del proprietario.