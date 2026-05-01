A Casa Milan si è tenuto un incontro importante prima della festa dei lavoratori, dedicato a discutere le prossime decisioni in ambito manageriale. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diverse figure chiave del club, con il fine di fare il punto sulle strategie future. L’evento si inserisce in un contesto di segnali positivi, anche se il quadro complessivo rimane ancora privo di certezze definitive.

A Casa Milan, prima che arrivasse il consueto primo maggio – Festa dei lavoratori – si è svolto un summit fondamentale per rielaborare le prossime scelte manageriali. Da questo incontro Allegri e Tare sono usciti soddisfatti. Tra voci e possibili trattative, il mercato estivo sta ponendo le proprie basi. Allegri in sede, tra Champions e futuro da scrivere. Allegri nelle ultime settimane è stato visto spesso in via Aldo Rossi. Entrando e uscendo dopo diverse ore. Questi suoi movimenti suscitano curiosità tra il popolo, in preda ad una situazione di incognita totale. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, e su questo non ci piove, la Champions è distante di soli sei punti, ovvero la metà di quelli ancora disponibili.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, summit a Casa Milan: tra segnali positivi e futuro ancora incerto

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