Milan tocca a Nkunku-Fullkrug | la coppia scelta da Allegri per la sfida Champions contro il Genoa

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa in una partita che potrebbe influenzare la corsa alla qualificazione in Champions League. L'allenatore ha deciso di schierare in attacco la coppia composta da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, considerando questa sfida come una tappa fondamentale per la stagione. La partita è in programma nelle prossime ore e rappresenta un momento chiave per il cammino dei rossoneri in campionato.

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La prossima sfida tra Milan e Genoa può valere una stagione. Con la corsa Champions entrata nella fase decisiva, Massimiliano Allegri sembra pronto a puntare tutto sulla coppia offensiva formata da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. Una scelta che fino a poche settimane fa sembrava improbabile, ma che oggi potrebbe diventare l’arma decisiva del Milan nel momento più delicato dell’anno, dove i rossoneri dovranno fare a meno di Leao squalificato, Pulisic non al meglio fisicamente nell’ultimo periodo e Gimenez che nonostante il rientro dal lungo infortunio non riesce a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo e fermo ancora a quota zero gol in campionato.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, tocca a Nkunku-Fullkrug: la coppia scelta da Allegri per la sfida Champions contro il Genoa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Attacco Milan, un rebus per Allegri. La coppia Nkunku-Fullkrug in pole Il Milan cerca gol, Allegri cambia attacco: contro il Genoa spazio a Nkunku, Füllkrug si candidaSe qualcuno ha una macchina del tempo da prestare a Max Allegri, la spedisca per favore entro domenica mattina in via Milanello a Carnago, Varese. Temi più discussi: Milan-Atalanta 2-3, le pagelle: Ederson sublime, si salva Nkunku, malissimo Leao; Pagelle Milan-Atalanta, i voti dei Rossoneri! Difesa horror e Leao 2: Pavlovic e Nkunku salvano la faccia; Incubo Milan: l'Atalanta vince 3-2 a San Siro, Champions sempre più a rischio per Allegri; Milan-Atalanta, moviola: c’era il rigore del 3-3 per il mani al 97’? La sentenza di Cesari. Il QS sul Milan: Nkunku-Fullkrug, la nuova coppa per la ChampionsIl Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così sul Milan: Nkunku-Fullkrug, la nuova coppa per la Champions. milannews.it Mercato Milan, che flop! Gazzetta: Spesa sì, resa no. Da Nkunku a Jashari, i conti non tornanoIn merito al flop del mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive stamattina: Spesa sì, resa no. milannews.it