Attacco Milan un rebus per Allegri La coppia Nkunku-Fullkrug in pole

Il Milan si prepara alla partita più delicata della settimana, con l’allenatore alle prese con diverse scelte di formazione. La coppia formata da Nkunku e Fullkrug è considerata la più probabile per il ruolo di attaccante, mentre ci sono dubbi sul modulo e sui giocatori da impiegare in difesa. L’allenatore sta valutando varie opzioni in vista della sfida, che si svolgerà tra pochi giorni.

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Il peggior avvicinamento possibile alla partita più delicata. Il Milan arriva alla sfida con il Genoa dentro una tempesta che va oltre il campo: la diatriba tra Lega e Prefettura su data e orario del match, gli equilibri interni finiti sulle prime pagine, la contestazione dei tifosi e persino il ritiro slittato a oggi. Tutto mentre la corsa alla prossima Champions League entra nella fase decisiva, con una squadra apparsa svuotata nelle ultime uscite. I numeri raccontano il crollo meglio di qualsiasi sensazione: 42 punti nel girone di andata, 25 nel ritorno. Un’involuzione netta che chiama in causa rendimento individuale, tenuta mentale, continuità di scelte.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Attacco Milan, un rebus per Allegri. La coppia Nkunku-Fullkrug in pole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Milan cerca gol, Allegri cambia attacco: contro il Genoa spazio a Nkunku, Füllkrug si candidaSe qualcuno ha una macchina del tempo da prestare a Max Allegri, la spedisca per favore entro domenica mattina in via Milanello a Carnago, Varese. Dubbio in attacco per Allegri: Nkunku insidia Fullkrug per il NapoliMassimiliano Allegri potrebbe non rischiare Rafael Leao nella sfida fondamentale contro il Napoli di Conte. Temi più discussi: Verso il Milan col mercoledì libero: il rebus formazione; Milan, Allegri via a fine stagione? Da Italiano a Conte, i nomi per il futuro; Cosa blocca l'arrivo di Lewandowski e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Roma-Fiorentina, segnali di ripresa e un rebus in attacco: le ultime da Firenze. Attacco Milan, un rebus per Allegri. La coppia Nkunku-Fullkrug in poleA Genova senza Leao e con Pulisic. Il reparto avanzato fermo a 6 gol nel girone di ritorno. Da oggi tutti in ritiro ... ilgiorno.it Milan, è crisi in attacco: da Pulisic a Nkunku, il Diavolo non mordeÈ allarme attacco in casa Milan, le punte non segnano più. Il reparto offensivo rossonero ha ridotto drasticamente il rendimento abbassando di parecchio il contributo in termini realizzativi e tutta l ... corrieredellosport.it