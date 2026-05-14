Nelle ultime ore sono circolate voci riguardo al futuro della guida tecnica nel club milanese. Secondo fonti vicine alla società, l’attuale allenatore sarebbe sempre più vicino all’addio dopo appena un anno sulla panchina, con alcune decisioni di mercato che avrebbero influenzato questa eventualità. La situazione è stata descritta come delicata, con alcuni elementi che suggeriscono un possibile cambio di allenatore a breve. La società non ha ancora confermato ufficialmente alcun provvedimento in merito.

Continuano le voci sul futuro del Milan: di questa mattina la notizia importante sulla possibile lite tra Allegri e Ibra (qui i dettagli) che potrebbe portare a un cambio in panchina dopo una sola stagione. Il progetto con Tare e l'ex allenatore della Juventus, infatti, è nato solo la scorsa estate e potrebbe essere già arrivato al capolinea. Il giornalista Nicolò Schira ha parlato proprio del futuro di Allegri nel suo video su 'YouTube'. "Allegri o Conte nella testa di Malagò per l'Italia, il primo più prendibile". Il futuro dell'attuale allenatore del Milan potrebbe quindi essere sulla panchina dell'Italia come successore di Gattuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Schira sicuro: “Allegri è sempre più in bilico, è stato scavalcato sul mercato”

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