Schira sul Milan | Frizioni interne e confusione sul mercato Allegri vorrebbe avere …

Nicolò Schira ha commentato la situazione del Milan, evidenziando frizioni interne e confusione riguardo al mercato. Ha riferito che Allegri vorrebbe avere alcuni giocatori, senza specificare chi. La discussione si concentra sulle voci che circolano sul futuro dell'allenatore e sulle trattative in corso. La situazione resta incerta, con movimenti e opinioni contrastanti all’interno del club.

Di qualche giorno fa la bomba lanciata dal giornalista Michele Criscitiello: Allegri non sarebbe del tutto convinto di continuare con il Milan al termine della stagione (qui tutte le parole nei dettagli). Ovviamente ad oggi restano solo indiscrezioni di cui ha parlato anche il giornalista Nicolò Schira sul suo canale 'YouTube'. Ecco i dettagli. "Allegri ha altri due anni di contratto con il Milan. Sono circolate tante voci: Allegri vorrebbe avere più voce in capitolo, più forza, un ruolo più centrale sul mercato, ma faccio fatica a pensare che possa lasciare il Milan. Ci sono le solite frizioni interne. Tare fa una cosa, Furlani ne fa un'altra, Moncada è più verso Furlani, Ibrahimovic è una terza linea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

