Schira sul Milan | Goretzka è il principale obiettivo di Allegri Ecco l’offerta

Il giornalista Nicolò Schira ha rilasciato dichiarazioni sul calciomercato del Milan, evidenziando come il club abbia presentato un’offerta per il centrocampista Leon Goretzka. Secondo le sue parole, il giocatore rappresenta l’obiettivo principale di l’allenatore Allegri in vista della prossima stagione. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'importo dell'offerta o sulle tempistiche delle trattative.

Il Milan punta dritto su Leon Goretzka. Nonostante i possibili costi alti (leggi qui i dettagli), la dirigenza rossonera vorrebbe accontentare Massimiliano Allegri regalando all'allenatore rossonero un centrocampista importante che potrebbe giocare in tutti i ruoli per il Diavolo (leggi qui l'analisi). Il Milan inizia i passi concreti per ingaggiare il tedesco. Ecco le ultime novità dal giornalista Nicolò Schira. "Leon Goretzka è il principale obiettivo di Max Allegri come nuovo centrocampista. Il Milan ha aperto i colloqui per cercare di ingaggiare il centrocampista da svincolato. Offerto un contratto fino al 2029 (da 5 milioni a stagione) più un bonus alla firma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schira sul Milan: “Goretzka è il principale obiettivo di Allegri. Ecco l’offerta” Notizie correlate Calciomercato, Schira: “Goretzka? Il Milan è interessato, piace ad Allegri. Ecco quanto chiede”Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Calciomercato Milan, Goretzka piace ad Allegri. Schira rivela: “Ecco le richieste tra stipendio e premi”Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Napoli, beffa per Manna? Allegri e il Milan fanno sul serio per Goretzka: l'offerta; Calciomercato Milan, attesa per Goretzka: il Corriere dello Sport fissa la data della risposta; Calciomercato, sprint del Milan per Goretzka: ecco l’offerta dei rossoneri al tedesco; Calciomercato Milan su Goretzka c’è anche la Juventus | la richiesta di stipendio e commissioni. Milan, non solo Goretzka: altro colpo a zero dal Bayern MonacoLe ultimissime notizie relative al calciomercato rossonero: il Diavolo pronto a cogliere una nuova opportunità. Il punto della situazione Negli ultimi giorni, il calciomercato in entrata è stato messo ... milanlive.it Goretzka-Milan, decisione tra un paio di settimane: ecco cosa si aspettaNon è un mistero che il Milan abbia messo gli occhi su Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che saluterà il Bayern Monaco a fine stagione alla ... milannews.it Schira rivela: "#Lewandowski al #Milan idea di #Tare. Ecco l'offerta sul piatto" #SempreMilan #calciomercato - facebook.com facebook Indiscrezione sul mercato estivo, secondo Niccolò Schira #Gasperini avrebbe posto il veto sull’acquisto di Rowe e Hojlund x.com