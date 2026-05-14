Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha condiviso in un'intervista il motivo per cui ha sempre desiderato vivere vicino al centro di allenamento. Ha spiegato che questa scelta deriva dalla volontà di essere costantemente a contatto con il calcio e di dedicare più tempo alla preparazione. Pulisic ha parlato della sua passione per il gioco e di come questa abbia influenzato le sue decisioni di vita.

Dopo un avvio di stagione stratosferico, caratterizzato da 8 gol e 2 assist nelle prime 17 giornate, Christian Pulisic sembra aver smarrito la bussola. Nel 2026 è ancora fermo a quota zero reti e l'unico squillo degno di nota resta l'assist servito a Rabiot nel 3-2 rifilato al Torino. Un calo difficile da spiegarsi, soprattutto per un giocatore che, da quando è arrivato al Milan nell'estate del 2023, ha sempre mantenuto un rendimento abbastanza lineare. Il bottino totale in maglia rossonera resta significativo: 42 gol e 26 assist in 132 partite. Nella recente intervista concessa ai microfoni del 'Times', Pulisic ha raccontato alcuni aneddoti sui suoi anni al Milan, sulla Nazionale (che guiderà ai prossimi Mondiali) e sulla sua vita privata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic rivela: “Ho sempre voluto vivere vicino al campo di allenamento. Vi spiego perché”

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