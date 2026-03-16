Dopo la partita tra Lazio e Milan, l’allenatore rossonero ha spiegato le sue decisioni sul campo, chiarendo i motivi della sostituzione di Leao e Pulisic. Ha commentato la sua strategia e le scelte fatte durante il match, rispondendo alle domande dei giornalisti. L’intervista si è concentrata sugli aspetti tecnici e tattici della partita, senza entrare in dettagli personali o su altre questioni.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul suo Milan che non ha retto il peso della pressione: "No, capita. Abbiamo preso più contropiede in 45 minuti che in tutto il campionato. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente vicino all'area. Nel secondo tempo loro sono calati ma non abbiamo fatto gol". Sulla gestione della situazione che si fa ora più complicata: "Bisogna resettare, perché come ho detto tante volte: capisco il sogno, ma bisogna essere realisti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Lazio-Milan: “Capisco il sogno, ma siamo realisti. Vi spiego perché ho tolto Leao e non Pulisic”

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