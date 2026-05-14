Christian Pulisic, attaccante del Milan nato nel 1998, ha parlato di recente in un’intervista. Ha affrontato il tema del suo digiuno di gol, affermando di non essere preoccupato e di credere di tornare presto a segnare. Ha inoltre espresso fiducia nelle possibilità della squadra di conquistare i Mondiali. Le sue parole sono state riportate in un’intervista rilasciata ai mezzi di comunicazione.

Arrivato al Milan nell'estate del 2023, Christian Pulisic si è subito imposto come un titolare inamovibile nella formazione rossonera. In tre stagioni con la maglia del Diavolo, i numeri parlano di 42 gol e 26 assist in 132 presenze. Tuttavia, negli ultimi mesi qualcosa sembra essersi inceppato: l'attaccante statunitense è a secco da quasi cinque mesi. L'ultima rete risale al 28 dicembre 2025, giorno del match di andata contro il Verona a San Siro. Da allora, Pulisic ha servito soltanto un assist nella vittoria per 3-2 contro il Torino dello scorso 21 marzo. A pochi mesi dal Mondiale casalingo con gli Stati Uniti, Pulisic ha ripercorso le tappe principali della sua carriera in una bella intervista concessa al 'Times'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic: “Digiuno di gol? Non sono preoccupato, tornerò a segnare. Possiamo vincere i Mondiali”

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La doppietta di Christian Pulisic ribalta il Torino e regala la vittoria al Milan

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