Milan Pulisic | Digiuno di gol? Non sono preoccupato tornerò a segnare Possiamo vincere i Mondiali

Da pianetamilan.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic, attaccante del Milan nato nel 1998, ha parlato di recente in un’intervista. Ha affrontato il tema del suo digiuno di gol, affermando di non essere preoccupato e di credere di tornare presto a segnare. Ha inoltre espresso fiducia nelle possibilità della squadra di conquistare i Mondiali. Le sue parole sono state riportate in un’intervista rilasciata ai mezzi di comunicazione.

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Arrivato al Milan nell'estate del 2023, Christian Pulisic si è subito imposto come un titolare inamovibile nella formazione rossonera. In tre stagioni con la maglia del Diavolo, i numeri parlano di 42 gol e 26 assist in 132 presenze. Tuttavia, negli ultimi mesi qualcosa sembra essersi inceppato: l'attaccante statunitense è a secco da quasi cinque mesi. L'ultima rete risale al 28 dicembre 2025, giorno del match di andata contro il Verona a San Siro. Da allora, Pulisic ha servito soltanto un assist nella vittoria per 3-2 contro il Torino dello scorso 21 marzo. A pochi mesi dal Mondiale casalingo con gli Stati Uniti, Pulisic ha ripercorso le tappe principali della sua carriera in una bella intervista concessa al 'Times'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic: “Digiuno di gol? Non sono preoccupato, tornerò a segnare. Possiamo vincere i Mondiali”
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