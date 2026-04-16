Domenica 28 dicembre a San Siro si è giocata la partita tra il Milan e l’Hellas Verona, conclusa con un risultato di 3 a 0 a favore della squadra di casa. Durante l’incontro, Christian Pulisic ha aperto le marcature con un gol che rappresenta il suo primo in 110 giorni, interrompendo così un lungo digiuno realizzativo. La partita si è svolta nel lunch match, offrendo un momento di svolta per il giocatore e per la squadra.

Era il lunch match di domenica 28 Dicembre: a San Siro arrivava l’Hellas Verona e Christian Pulisic segnava la rete che apriva le danze nel 3 a 0 finale. Da li in poi si è spenta la luce, dopo una prima parte di campionato ottima. Sono passati 110 giorni e Pulisic non è più entrato nel tabellino dei marcatori. Domenica al Bentegodi ritroverà gli scaligeri, e magari può essere questo il momento in cui finalmente può mettere fine al suo digiuno. I due volti della stagione di Pulisic. Da quando ha iniziato a vestire la maglia rossonera, Christian Pulisic è sempre stato un valore aggiunto; un giocatore continuo e affidabile e sempre efficace in zona gol.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il digiuno di Pulisic: 110 giorni senza gol e la sfida verità a Verona

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