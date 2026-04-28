Il calciatore statunitense si trova in una fase di stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto con il club rossonero, mentre sul fronte delle prestazioni sportive non segna da diverse partite. La società è impegnata nelle negoziazioni, ma finora non sono state trovate soluzioni definitive. La situazione del giocatore rimane incerta, con il suo futuro ancora da definire e il suo contributo in campo in calo.

"> Christian Pulisic a un bivio: il futuro a Milan in discussione. Milan, Italia – 11 aprile: Christian Pulisic, attaccante dell’AC Milan, manifesta una reazione preoccupata dopo che la sua squadra ha subito il terzo gol durante la partita di Serie A contro l’Udinese allo stadio Giuseppe Meazza. La situazione attuale di Pulisic sta alimentando dubbi circa la sua permanenza nell’ormai noto club rossonero. Situazione contrattuale di Pulisic. Gli ultimi rapporti suggeriscono che le trattative per un possibile rinnovo del contratto di Pulisic siano al palo, mentre l’attaccante della nazionale statunitense continua a fronteggiare un periodo poco prolifico in termini di gol.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan e Pulisic bloccati nelle trattative contrattuali mentre persiste il digiuno di gol.

Il gol annullato a Pulisic clamorosamente direi

Notizie correlate

Milan, il digiuno di Pulisic: 110 giorni senza gol e la sfida verità a VeronaEra il lunch match di domenica 28 Dicembre: a San Siro arrivava l’Hellas Verona e Christian Pulisic segnava la rete che apriva le danze nel 3 a 0...

Milan, crisi Pulisic: digiuno infinito e addio ai gradi di capitanoIl caso Christian Pulisic agita il finale di stagione del Milan: l’attaccante statunitense sta vivendo un 2026 da incubo, certificato dall’ennesima...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: FLASH| Pulisic-Milan: è gelo. Rinnovo bloccato e digiuno infinito; Pulisic a secco come Leao e Füllkrug, il Milan cambia; TRIBUNA.COM * SERIE A: FLASH| PULISIC-MILAN: È GELO. RINNOVO BLOCCATO E DIGIUNO INFINITO; Dentro la crisi di Pulisic: Allegri spiega il perché e mette fretta al Milan sul mercato.

Milan e Pulisic bloccati nelle trattative contrattuali mentre persiste il digiuno di gol.Gli ultimi rapporti suggeriscono che le trattative per un possibile rinnovo del contratto di Pulisic siano al palo, mentre l’attaccante della nazionale statunitense continua a fronteggiare un periodo ... napolipiu.com

Milan, Allegri chiaro su Leao e Pulisic: ecco cosa sta succedendo in attaccoNel pre-partita di Milan-Juventus, Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN commentando le condizioni dei suoi attaccanti. spaziomilan.it

Il AC Milan spinge per Mario #Gila della Lazio come rinforzo in difesa La concorrenza c'è, ma il Diavolo è fiducioso. Per tutti i dettagli sulla trattativa, leggete l'articolo nel primo commento facebook

Bivio #Vlahovic, la #Juve si prepara al test decisivo. #Milan e #Bayern sempre sullo sfondo x.com