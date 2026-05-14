Durante un'intervista, il giornalista sportivo ha riferito che Igli Tare è stato indicato come ultima scelta per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Ha inoltre aggiunto che alcune trattative sono state portate avanti senza consultare preventivamente altre figure coinvolte. Queste affermazioni si riferiscono a questioni interne alla società e ai processi di negoziazione, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle tempistiche.

Nominato il 26 maggio 2025 nel ruolo di direttore sportivo del Milan, il dirigente albanese Igli Tare rischia, più o meno dodici mesi più tardi, di concludere la sua avventura all'interno del club di Via Aldo Rossi. Ci sono sempre più voci, infatti, che vogliono l'amministratore delegato Giorgio Furlani pronto a sostituirlo con Tony D'Amico, in uscita dall'Atalanta. Ma, come si ricorderà, Tare già l'anno passato era stato insignito della carica di DS del Milan al termine di un lungo periodo di 'casting'. Con Furlani che avrebbe già voluto all'epoca D'Amico - mentre flirtava con Fabio Paratici arrivando quasi ad un passo dalle firme - salvo poi essere costretto a ripiegare sull'ex Lazio perché la 'Dea' non liberò il dirigente abruzzese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Tare ultima scelta. Alcune trattative portate avanti senza che nessuno lo consultasse”

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