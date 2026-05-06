Milan Pedullà | Il like di Tare a Confalonieri non fa altro che confermare l’assenza di feeling in società

In un ambiente calcistico segnato da alcune tensioni tra i dirigenti, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: un dirigente ha lasciato un like a un tweet del presidente di un’altra società. Questo gesto online è stato interpretato come un segnale di mancanza di sintonia tra le parti coinvolte. Nel frattempo, la squadra continua la corsa verso la qualificazione in Champions League, mentre all’interno della dirigenza si registrano discussioni e divergenze.

Nella giornata di ieri, Igli Tare si è reso protagonista di un episodio che ha fatto il giro dei social. Il direttore sportivo del Milan si è lasciato scappare un like (poi prontamente eliminato) al video pubblicato su Instagram da 'Sportitalia', in cui Fedele Confalonieri attacca l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani e il proprietario Gerry Cardinale. In merito a questa vicenda si è espresso anche Alfredo Pedullà. Il giornalista ha analizzato le tensioni che intercorrono tra i dirigenti del Milan, partendo proprio dal "mi piace" di Tare. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni durante la diretta di 'Sportitalia'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Il like di Tare a Confalonieri non fa altro che confermare l’assenza di feeling in società” Notizie correlate Leggi anche: Milan, Confalonieri attacca Cardinale e Furlani: sui social di ‘SI’ era spuntato il ‘like’ di Tare Milan, Pellegatti: “Invece di confermare Allegri e Tare oggi si teme un’altra rivoluzione”Voci sempre più forti parlano di un possibile addio di Massimiliano Allegri al Milan in estate (leggi qui). Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Calciomercato Milan, Gabriel Jesus può essere il 9 ideale. Stasera in campo; Pedullà: Un colpo così ti cambia la vita, soprattutto per il Milan!. Milan, è un caos! Pedullà: Ognuno lì ragiona a modo suo..Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto così a Sportitalia. Le sue parole sulla particolare e controversa situazione del Milan, sempre più in un caos ... milannews.it Milan, il grande bomber dalla Premier è una pista possibile: l’assist arriva da AllegriIl grande bomber dalla Premier League può davvero arrivare: l'assist per la trattativa arriva da Allegri, la rivelazione ... spaziomilan.it Milannews.it - facebook.com facebook #Milan, #Pellegatti svela: "Non credo che #Allegri farà un altro anno con #Furlani. Ecco chi potrebbe sostituirlo" #ACMilan #SempreMilan x.com