Il Milan si è giocato la partita scudetto senza grinta senza guizzi di Allegri e senza società in tribuna a parte Tare

Da ilnapolista.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha disputato la partita decisiva per il campionato senza mostrare energia né determinazione, con Allegri che non ha portato nessuna novità e con la società assente dagli spalti, tranne Tare. La squadra è apparsa priva di slancio e coinvolgimento, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori continuano a manifestare preoccupazione per il rendimento attuale. La partita si è conclusa senza colpi di scena significativi.

Il Milan si è giocato la partita scudetto senza grinta e senza società in tribuna (a parte Tare) Il mondo Milan è preoccupato. Preoccupato per il contraccolpo che potrebbe avere la sconfitta in casa della Lazio. Perché Allegri ha voglia a dire che la lotta scudetto non è mai cominciata. La realtà era un’altra. Se il Milan avesse vinto ieri sera, si sarebbe portato a meno cinque dall’Inter. E a nove giornate dal termine, la riapertura del campionato sarebbe stata nei fatti. Al di là delle dichiarazioni di rito. E invece si è visto un Milan spento, che quasi ci credeva poco. La Lazio ha giocato un ottimo primo tempo, la squadra di Sarri è parsa avere più motivazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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