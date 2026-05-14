Il Milan sta valutando un nuovo colpo in attacco con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver tentato senza successo l’acquisto di un attaccante dal valore di 30 milioni di euro a gennaio, la società si sarebbe concentrata su un calciatore francese del Crystal Palace, nato nel 1997. Si tratta di Jean-Philippe Mateta, attaccante che potrebbe essere il nuovo nome nel mirino del club per il prossimo mercato estivo.

Ricordate la trattativa che il Milan intavolò con il Crystal Palace, sul finire dell'ultimo calciomercato invernale, per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997? L'amministratore delegato Giorgio Furlani, con l'intermediazione dell'agente Paolo Busardò, aveva praticamente concluso l'acquisizione del poderoso (192 centimetri) bomber delle 'Eagles' (14 gol e 3 assist in 47 partite finora in stagione). Poi, però, saltò tutto per via delle visite mediche. Mateta passò le prime, quelle canoniche, ma non le seconde, quelle specialistiche chieste ed ottenute dal Milan per un problema al ginocchio che il centravanti si trascinava dal precedente mese di novembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Goretzka: Furlani ci riprova per il bomber da 30 milioni sfumato a gennaio

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