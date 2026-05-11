Il Milan si sta preparando a un mercato estivo con una disponibilità di 170 milioni di euro, con diverse operazioni in programma. Sono stati annunciati cinque giocatori in uscita, mentre il club ha puntato su nuovi acquisti, tra cui il centrocampista tedesco e l’attaccante serbo. La strategia mira a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, coinvolgendo anche l’allenatore in alcune trattative.

La stagione 2025-2026 sta per finire e il Milan - oltre che sul rush finale del campionato - è concentrato anche e soprattutto sulle operazioni di calciomercato in vista della prossima stagione, tra colpi esperti (Leon Goretzka) e nuovi nomi di talenti in erba (Tino Kusanovic) per la costruzione di un Diavolo ancora più competitivo in ottica Scudetto. Un'enorme mole di lavoro attenderà i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani (sempre ammesso che resti dopo la mega contestazione di ieri sera a 'San Siro', Geoffrey Moncada e Igli Tare al 'rompete le righe' di quest'annata difficile, ma necessaria alla ripartenza. Sebbene la stagione del Milan sia andata tutto sommato bene (almeno fino a marzo), nel calciomercato estivo 2026 più di qualche elemento dell'attuale organico saluterà la compagnia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione da 170 milioni: 5 big in uscita, Allegri prenota Goretzka e un nuovo super bomber

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