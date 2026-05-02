Questa mattina si parla di alcune novità sul mercato del Milan, tra cui un interesse per il centrocampista tedesco e un possibile indizio su un attaccante. Si discute anche di un obiettivo di lunga data, con voci riguardanti un esterno difensivo. Le notizie rivelano le mosse e le trattative più recenti della squadra, senza conferme ufficiali o dettagli definitivi.

Il Milan si prepara per giocare la sfida di Serie A contro il Sassuolo: mancano solo quattro giornate al termine della stagione e il Diavolo cerca punti per blindare la Champions League (mancano sei punti per la matematica qualificazione). Occhio però sempre al mercato, con la dirigenza rossonera molto attenta: il punto su Leon Goretzka. Occhio al profilo di Nusa per le fasce. In attacco rispunta Mateta, mentre ci potrebbe essere il grande colpo Grimaldo. Le top news del 2 maggio 2026 da Pianeta Milan. Continuano le notizie intorno al possibile colpo di calciomercato per il Milan, ovvero Leon Goretzka. Il centrocampista sarebbe la mezzala fisica ideale per il 3-5-2 di Allegri e arriverebbe a zero per quanto riguarda il cartellino, con il Milan che potrebbe offrire un triennale da 5 milioni di euro a stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: da Goretzka all’indizio su Mateta. Sogno Grimaldo

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