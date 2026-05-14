Oggi a Milanello è iniziato il ritiro della squadra di Massimiliano Allegri in vista della partita contro il Genoa, prevista allo stadio 'Ferraris' nella 37esima giornata di Serie A. La squadra si prepara alle ultime sfide di campionato, con particolare attenzione a questa appena prima dell’ultima partita in programma. La seduta di allenamento ha coinvolto i calciatori disponibili, mentre la formazione si avvicina alla sfida con il club ligure.

Oggi, giovedì 14 maggio, il Milan di Massimiliano Allegri andrà in ritiro. Dopo l'allenamento odierno, Mike Maignan e compagni, infatti, inizieranno la 'clausura' nel centro sportivo di Milanello, che durerà fino alla partenza della squadra per Genova, dove i rossoneri affronteranno (da capire ancora se domenica pomeriggio o lunedì sera) il Genoa di Daniele De Rossi allo stadio 'Ferraris'. Il ritiro, deciso da società e tecnico all'unisono, dovrà servire per ritrovare compattezza, voglia, stimoli e unità di gruppo. D'altronde, se il Milan non invertirà la tendenza dell'ultimo periodo (cinque sconfitte...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, inizia il ritiro: il precedente rossonero con Allegri prima di una partita contro il Genoa

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