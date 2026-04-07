Il Napoli ha battuto il Milan 1-0 in una partita valida per il campionato di calcio. Il gol decisivo è stato segnato da Matteo Politano al 79º minuto. Con questa vittoria, il Napoli si è piazzato al secondo posto in classifica. La partita è stata caratterizzata da una strategia tattica che ha portato il Napoli a prevalere sui rossoneri.

LA LEZIONE TATTICA. Il Napoli supera il Milan per 1-0 (gol di Matteo Politano al 79?) e conquista il secondo posto in classifica. Il match del Maradona è stato deciso dalla netta supremazia tattica di Antonio Conte su Massimiliano Allegri. Privo di un vero centravanti(out Hojlund e Lukaku), il tecnico azzurro ha saputo leggere la gara bloccata, inserendo nellaripresa Alisson Santos e Politano per spaccare la difesa rossonera sugli esterni.Al contrario, Allegri ha fallito l’esperimento del tandem Fullkrug-Nkunku e ha ritardatocolpevolmente gli ingressi di Leao e Pulisic. Con questo successo, Conte batte Allegri per la settima volta in carriera e lancia il Napoli a -7 dall’Inter capolista. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Milan 1-0: Conte vince la partita a scacchi contro Allegri con una mossa

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