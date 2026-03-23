La vittoria sul Lecce non ha riportato il sereno in casa Roma: nonostante l’aggancio alla Juventus e il -3 dal Como, l’ambiente giallorosso è scosso dal clamoroso silenzio post-partita di Gian Piero Gasperini. Ufficialmente assente dai microfoni per un abbassamento di voce, il tecnico avrebbe in realtà lasciato l’ Olimpico in preda a un forte nervosismo. Secondo le ricostruzioni di Gazzetta e Messaggero, negli spogliatoi si sarebbe consumato un nuovo capitolo dello scontro con la dirigenza, in particolare con Frederic Massara e la proprietà Friedkin, confermando una tensione che cova ormai da mesi. Il pomo della discordia resta la gestione del calciomercato e le ambizioni del club. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Roma, caos dietro il silenzio: Gasperini ai ferri corti con Massara

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