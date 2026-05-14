Milan | il futuro di Mike Maignan

Il futuro di Mike Maignan al Milan suscita ancora molte discussioni, nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2031. Il portiere francese ha avuto una stagione complicata, e le questioni legate alla gestione tecnica della squadra alimentano incertezze sul suo ruolo a lungo termine. La situazione rimane sotto osservazione, con alcuni elementi che continuano a generare dubbi sulla stabilità della sua posizione nel club. La dirigenza non ha ancora fornito aggiornamenti ufficiali sulle eventuali strategie future.

Il futuro di Mike Maignan resta uno dei temi più delicati in casa AC Milan. Nonostante il recente rinnovo fino al 2031, attorno al portiere francese continuano a muoversi diverse ombre, soprattutto alla luce di una stagione complicata per i rossoneri e delle incertezze legate al progetto tecnico. Sullo sfondo, intanto, resta vivo l’interesse del Chelsea FC, già vicino al giocatore nelle scorse finestre di mercato. Maignan, diventato ormai uno dei leader dello spogliatoio milanista, avrebbe legato la propria permanenza a due fattori considerati decisivi: la qualificazione del Milan alla prossima Champions League e la continuità tecnica rappresentata da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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CALCIOMERCATO MILAN - IL FUTURO DI PULISIC E MAIGNAN

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Il Chelsea punta Maignan, lui chiede 2 cose al Milan per restare: la Champions e AllegriMike Maignan ha rinnovato da poco il suo contratto fino al 2031, ma il Milan non è sicuro neanche così di trattenerlo. tuttomercatoweb.com

I Blues tornano alla carica per il portiere francese, che pone delle condizioni per restare a Milano.La scorsa estate il portiere francese aveva deciso di restare al Milan, convinto dal nuovo progetto affidato a Massimiliano Allegri, ma ora la sua permanenza in rossonero non è più scontata. calciomercato.com