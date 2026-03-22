Durante questa stagione, il portiere del Milan ha mostrato una serie di interventi decisivi, evitando oltre dieci gol e contribuendo alle vittorie della squadra. Le statistiche evidenziano le sue parate più importanti, che hanno spesso evitato situazioni di rischio e preservato il risultato finale. La sua presenza tra i pali si distingue per interventi pronti e fondamentali in momenti cruciali delle partite.

Ci sono numeri che spiegano una stagione meglio di qualsiasi narrazione. E poi ci sono numeri che la riscrivono completamente. Quelli di Mike Maignan appartengono alla seconda categoria. Il Milan ha subito appena 23 gol in 30 giornate: l'anno scorso, a questo punto, le reti incassate erano già 35. Una crescita straordinaria, che però acquista ancora più valore se confrontato con gli expected goals concessi: 33,5. Tradotto, i rossoneri avrebbero dovuto subire circa 10 reti in più. La differenza ha un nome preciso: Maignan. Arrivato nel 2021 dal Lille per raccogliere l’eredità di Gianluigi Donnarumma, il portiere francese è diventato rapidamente un pilastro tecnico e carismatico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Maignan fa la differenza: statistiche e interventi chiave della stagione di ‘Magic Mike’

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