Leon Goretzka, centrocampista tedesco nato nel 1995, è in regime di svincolo dal Bayern Monaco. Il club milanese ha raggiunto un accordo totale con il giocatore, che si appresta a trasferirsi nella squadra durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Le trattative sono state concluse senza che la qualificazione in Champions League influenzasse la decisione. I dettagli economici del trasferimento non sono stati ancora resi ufficiali, ma le parti sembrano aver trovato un’intesa definitiva.

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato in anteprima i dettagli della trattativa tra il Milan e l'entourage di Leon Goretzka. Nonostante il recente caos societario e tecnico che ha scosso Milanello, l'affare non è affatto sfumato. Anzi, secondo quanto confermato anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'operazione è ormai in dirittura d'arrivo. C'è infatti un dettaglio fondamentale: il tedesco classe 1995 arriverà a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il club di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi, mettendo sul tavolo della scuderia 'Roof' (l'agenzia che cura gli interessi del calciatore) l'offerta decisiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Goretzka, accordo totale: cifre, dettagli e perché prescinde dalla Champions

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