Sul fronte del mercato del Milan, si parla di un'intesa definita per il trasferimento di un difensore spagnolo. Secondo alcune fonti, l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto e dettagliato, anche se non sono stati ancora resi noti i termini ufficiali. La trattativa riguarderebbe un giocatore che milita in una squadra di categoria superiore, con accordi economici e modalità di trasferimento ancora da confermare.

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© Calcionews24.com - Mercato Milan, accordo totale per Gila: indiscrezione sul difensore spagnolo, con cifre e dettagli dell’operazione

MERCATO MILAN: COSA MANCA PER MATETA E NKUNKU con Luca Bianchin Gazzetta dello Sport

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