Mercato Milan accordo totale per Gila | indiscrezione sul difensore spagnolo con cifre e dettagli dell’operazione

Da calcionews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del mercato del Milan, si parla di un'intesa definita per il trasferimento di un difensore spagnolo. Secondo alcune fonti, l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto e dettagliato, anche se non sono stati ancora resi noti i termini ufficiali. La trattativa riguarderebbe un giocatore che milita in una squadra di categoria superiore, con accordi economici e modalità di trasferimento ancora da confermare.

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MERCATO MILAN: COSA MANCA PER MATETA E NKUNKU con Luca Bianchin Gazzetta dello Sport

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