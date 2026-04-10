Il club rossonero sta spingendo per assicurarsi le prestazioni di Leon Goretzka, centrocampista tedesco che attualmente gioca in un altro campionato. Le trattative sono in corso, con incontri e proposte di cifre che stanno definendo il possibile trasferimento. Le parti coinvolte stanno lavorando per trovare un accordo prima della fine della sessione di mercato, con l’obiettivo di portare a termine il colpo.

Il Milan insiste per Leon Goretzka: ecco le ultimissime su quello che potrebbe essere l’affare dell’estate. Il Milan ha le idee chiare. Per compiere il definitivo salto di qualità serve un altro centrocampista top dopo Modric e Rabiot e il prescelto si chiama Leon Christoph Goretzka, classe ’95 che il prossimo 30 giugno 2026 si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco. Goreztka (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il calciatore tedesco piace a tantissimi club, ma il Milan ora sta accelerando: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la dirigenza rossonera sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto triennale da almeno 5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Goretzka-Milan, ci siamo: dettagli e cifre di un colpo da sogno

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Temi più discussi: Goretzka, lo scatto del Milan: pronto un triennale, la trattativa e le cifre; Allegri non si tocca: niente Nazionale e subito Goretzka per un Milan da Champions; Goretzka-Milan, contatti continui: c'è un rossonero che lo stima tantissimo e spinge forte; Milan, passi avanti per Goretzka: è pronto un triennale da cinque milioni di euro a stagione.

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