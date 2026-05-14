Il Milan si trova in difficoltà in vista della trasferta contro il Genoa, con un calo nel rendimento offensivo e un attacco che fatica a trovare la rete. La squadra ha subito un calo di gol nelle ultime partite, e il ritiro di alcuni giocatori chiave ha aumentato le preoccupazioni. La formazione sta valutando le sostituzioni per colmare l’assenza di un attaccante importante, mentre si cerca di trovare soluzioni per migliorare la produzione offensiva in vista della fase cruciale della stagione.

? Domande chiave Come può il Milan recuperare i gol dopo il crollo offensivo?. Chi sostituirà l'impatto di Leao nel reparto avanzivo contro il Genoa?. Perché il ritiro improvviso ha alimentato le polemiche interne al club?. Quali conseguenze avrà un nuovo pareggio sulla gestione di Allegri?.? In Breve Punti raccolti 25 contro 42 nel girone di andata.. Assenze di Leao, Estupinan e Saelemaekers pesano sul reparto offensivo.. Attacco con solo 6 reti segnate nel girone di ritorno.. Nkunku e Fullkrug possibili titolari per supplire all'assenza di Leao.. Il Milan affronta la sfida contro il Genoa in un clima di totale incertezza, tra l’imminente ritiro iniziato oggi e le tensioni che coinvolgono Lega e Prefettura per la gestione del match. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, crisi in corsa verso la Champions: ritiro e attacco in calo

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