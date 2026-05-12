Il Milan ha annunciato che da giovedì tutti i giocatori saranno in ritiro dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta e le vittorie delle rivali in classifica. La squadra si prepara a rivedere le strategie in vista delle prossime partite di campionato e della qualificazione in Champions League. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha deciso di concentrarsi sull’analisi della situazione e sul recupero del morale.

La sconfitta casalinga subita contro l’Atalanta e le vittorie delle dirette concorrenti per la corsa alla qualificazione in Champions hanno fatto scattare l’allarme in casa Milan: il rischio di perdere l’obiettivo stagionale, con tutto ciò che ne conseguirebbe a livello economico, ha spinto la società a prendere la decisione di portare la squadra in ritiro. Un provvedimento inusuale, dal momento che per trovare un precedente in condizioni simili bisogna fare un salto nel passato fino al maggio del 2019, quando l’allora tecnico Gennaro Gattuso chiuse i suoi a Milanello per una settimana dopo una sconfitta contro il Torino. La posta in palio, tuttavia, è altissima, per cui è necessario ritrovare unità e concentrazione per lo sprint finale, dal momento che in soli 180 minuti si deciderà un’intera stagione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milan, crisi senza fine e Champions a rischio: tutti in ritiro da giovedì

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