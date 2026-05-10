Il Milan si trova in difficoltà dopo un girone di ritorno poco convincente, con la corsa alla qualificazione in Champions League che rischia di essere compromessa. La squadra si prepara alle ultime tre partite di campionato, con una sfida importante contro l’Atalanta che potrebbe decidere il suo destino nella stagione. La formazione rossonera affronta questo momento con la necessità di migliorare le prestazioni per mantenere vivo l’obiettivo europeo.

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© Calcionews24.com - Milan, attacco in crisi e corsa Champions a rischio: Allegri cerca la svolta nelle ultime tre gare

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