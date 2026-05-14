Milan | clima incandescente

Le tensioni tra il tecnico e il giocatore di lunga data sono diventate il centro di discussione nelle ultime ore, con voci che indicano una rottura significativa tra i due. La situazione in casa del club meneghino si fa sempre più calda, alimentando speculazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata per chiarire i dettagli di questa incomprensione, che si aggiunge alle altre problematiche che coinvolgono la squadra in questa fase della stagione.

Il clima in casa AC Milan continua a essere incandescente e, nelle ultime ore, le voci di una frattura profonda tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic hanno iniziato a prendere sempre più corpo. Quella che fino a pochi mesi fa sembrava una convivenza complicata ma gestibile si starebbe trasformando in uno scontro interno capace di influenzare anche il futuro tecnico del club rossonero. Secondo diverse indiscrezioni emerse dall’ambiente milanista, il rapporto tra l’allenatore e il senior advisor rossonero sarebbe precipitato dopo settimane di tensioni sotterranee. Allegri non avrebbe gradito alcune interferenze nelle dinamiche tecniche della squadra, soprattutto nei rapporti diretti tra Ibrahimovic e alcuni giocatori dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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