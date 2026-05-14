Ferretti clima incandescente nell' assemblea | Weichai ottiene la maggioranza si dimettono Piero Ferrari e Stefano Domenicali
Durante l'ultimo incontro assembleare di Ferretti, si è registrato un clima teso tra i partecipanti. Weichai, azionista di maggioranza, ha ottenuto il 52% dei voti, superando la quota del 47% conquistata dai rappresentanti di un gruppo ceco. Alla fine dell'assemblea, sono state annunciate le dimissioni di due amministratori, uno dei quali era un amministratore delegato. La riunione si è svolta in un’atmosfera caratterizzata da tensioni e confronti diretti tra le parti coinvolte.
Si è conclusa l'assemblea di Ferretti. Weichai, azionista di maggioranza ha ottenuto il 52% dei voti battendo i cechi di Kkcg, che hanno incassato il 47% delle preferenze. La riunione si era aperta con una doppia richiesta, formulata dai rappresentanti del socio Azur, che fa capo a Kkcg e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Assemblea Ferretti, Komarek attacca Weichai e chiede il rinvio. Piero Ferrari si dimette: “Non voglio associare il mio nome a questa azienda”Forlì, 14 maggio 2026 – L’assemblea che decide il futuro di Ferretti, leader mondiale della nautica, è iniziata alle ore 10 in modalità online.
Ferretti: Komarek accelera, Piero Ferrari vende il suo 4,6%Il consolidamento del potere di Karel Komarek nel settore nautico d’eccellenza ha subito un’accelerazione decisiva grazie alla decisione di Piero...
Ferretti, se ne va Piero Ferrari sbattendo la porta«Non posso più associare il mio nome a quest’azienda. Acquisizioni al di fuori di tutte le soglie normative vigenti» ... ilsole24ore.com
Ferretti, Piero Ferrari aderisce all’opa di Kkcg. Può continuare come membro del cdaSi avvicina il redde rationem per la futura governance di Ferretti Group, il big degli yacht di lusso controllato dai cinesi di Weichai su cui è in corso un’opa (che scade il 13 aprile) lanciata dalla ... milanofinanza.it