Ferretti clima incandescente nell' assemblea | Weichai ottiene la maggioranza si dimettono Piero Ferrari e Stefano Domenicali

Durante l'ultimo incontro assembleare di Ferretti, si è registrato un clima teso tra i partecipanti. Weichai, azionista di maggioranza, ha ottenuto il 52% dei voti, superando la quota del 47% conquistata dai rappresentanti di un gruppo ceco. Alla fine dell'assemblea, sono state annunciate le dimissioni di due amministratori, uno dei quali era un amministratore delegato. La riunione si è svolta in un’atmosfera caratterizzata da tensioni e confronti diretti tra le parti coinvolte.

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