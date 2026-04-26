Aulla, 26 aprile 2026 – La discussione sul Centro di permanenza per i rimpatri di Pallerone continua a suscitare tensioni tra i rappresentanti politici. Durante l’ultimo consiglio provinciale, si sono affrontate le questioni legate alla gestione e alle decisioni sul centro, provocando reazioni contrastanti tra le diverse parti. La situazione nel territorio rimane critica, con molti che criticano la mancanza di strategie chiare per affrontare le problematiche legate alla struttura.

Aulla, 26 aprile 2026 – Non si placa la tempesta politica dopo l’ultimo consiglio provinciale dedicato al Cpr di Pallerone. Se il presidente e sindaco Roberto Valettini ha cercato di derubricare la sua scelta a ‘strategia tecnica’, le reazioni da Aulla sono forti e decise. Il gruppo di opposizione in consiglio comunale parla senza mezzi termini di una «rappresentazione plastica di debolezza». Secondo la minoranza, la «ferma contrarietà« sbandierata da Valettini nelle piazze della Lunigiana sarebbe svanita nel momento del voto decisivo a Massa. «Davanti a una scelta chiara – si legge nella nota dell’opposizione – il presidente e la consigliera Tortoriello hanno scelto la via della fuga.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cpr, clima incandescente: “Qui equilibrismi elettorali. Il territorio è senza difesa”

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