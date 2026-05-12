Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso | dirigenti e progetto tutti sotto esame!
Il proprietario del club ha espresso delusione nei confronti dei dirigenti e del progetto attuale, annunciando che tutti sono sotto esame. Il club sta attraversando un periodo difficile e il proprietario si sta preparando a prendere decisioni sul futuro della squadra. La situazione è al centro di discussioni interne, mentre il proprietario si prepara a intervenire sulle scelte da adottare.
Lautaro Martinez resta all’Inter, ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici. D’Amico? Rapporto straordinario ma tante squadre lo chiamano» Italiano dopo Napoli Bologna: «Rowe bravissimo, con Bernardeschi tutto tornato a posto. Il mio futuro? Vediamo il da farsi» Pagelle Napoli Bologna: Alisson non basta, Rowe e Miranda cambiano la partita.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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