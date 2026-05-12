Cardinale dice stop! Il numero uno del Milan è deluso | dirigenti e progetto tutti sotto esame!

Il proprietario del club ha espresso delusione nei confronti dei dirigenti e del progetto attuale, annunciando che tutti sono sotto esame. Il club sta attraversando un periodo difficile e il proprietario si sta preparando a prendere decisioni sul futuro della squadra. La situazione è al centro di discussioni interne, mentre il proprietario si prepara a intervenire sulle scelte da adottare.

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