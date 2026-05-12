A Milano si apre una fase di grande incertezza per il club, con il presidente che ha deciso di rivedere le responsabilità legate agli investimenti della sessione estiva. Tra i nomi coinvolti ci sono l’amministratore delegato e l’attaccante svedese, che si sarebbe allontanato dalle attività quotidiane del team. Le analisi interne puntano a chiarire chi dovrà assumersi le colpe per i risultati ottenuti finora.

? Punti chiave Chi dovrà assumersi la responsabilità del fallimento degli investimenti estivi?. Perché Ibrahimovic si è allontanato dalle dinamiche quotidiane di Milanello?. Come influirà il fallimento del progetto Under 23 sul lavoro di Moncada?. Chi potrebbe sostituire Tare per risolvere la crisi della direzione sportiva?.? In Breve Investimenti estivi da 150 milioni non garantiscono i risultati minimi attesi in campo.. Moncada affronta critiche per la retrocessione della Under 23 in Serie D.. Il possibile arrivo di Tony D'Amico mira a sostituire il direttore Igli Tare.. Ibrahimovic appare distante da Milanello dopo il cambio di clima con Allegri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, crisi totale: Cardinale mette sotto esame Furlani e Ibrahimovic

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